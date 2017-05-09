EKRE: право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии

Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, согласно которому право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно быть только у граждан Эстонии.

Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба политической силы, отметив, что соответствующий законопроект будет передан в парламентское производство.

По словам лидера парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, до сих пор действующая система, когда голосовать на муниципальных выборах могут все проживающие в Эстонии на основании вида на жительство лица, не сделала местные самуоправления лучше.

"Скорее наоборот. Есть самоуправления, в которых у власти находятся силы, которые представляют интересы владельцев серых паспортов или граждан других государств, и это несет собой опасность Эстонии и ее культуре. Во-вторых, необходимо учитывать растущую иммиграцию в Эстонию. По данным Регистра народонаселения, в прошлом году в Эстонию переехали свыше 6000 иностранцев. В их числе около тысячи русских, свыше 1000 украинцев, более ста нигерийцев и примерно столько же граждан Индии", - сказал Хельме.

По его словам, у мигрантов отсутствует связь с эстонской культурой и по этому они не должны иметь право высказывать мнение по вопросам, касающимся будущего Эстонии.

"Если мигранты хотят решать будущее Эстонии, то они должны уважать эстонское государство и народ, выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство", - подчеркнул Мартин Хельме.

В качестве примера политик привел Латвию, где на местных выборах могут голосовать только граждане.