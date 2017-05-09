В Ору проложат новые теплотрассы

К началу отопительного сезона 2017/18 года в поселке Ору (район Кохтла-Ярве) должны быть готовы новые теплотрассы. Прокладывать их будет фирма Consumat, которая стала победителем проведенного городом Кохтла-Ярве конкурса госпоставки.

По словам заместителя мэра Дениса Вершинина, фирма Consumat должна завершить все строительные работы на трассе к 28 августа. Сейчас уже идет подготовка к ним, в поселке работают геодезисты. "Надеемся, что в новом отопительном сезоне в Ору не будет проблем на трассах", — отметил он, пишет "Северное побережье".

Существующая в Ору теплотрасса, проложенная десятки лет назад, требовала постоянного ремонта из-за образующихся утечек. Минувший отопительный сезон, несмотря на проведение ремонтных работ летом, начался с новых утечек. Приборы котельной показывали, что в сутки утекает до 30 кубов горячей воды. Для устранения утечек на трассе пришлось отключить на несколько дней отопление в домах и раскопать порядка 60 метров теплотрассы.

Общая стоимость проекта реконструкции теплотрасс в Ору составляет более 450 тысяч евро, из которых 300 тысяч выделено из городского бюджета, а остальные — поддержка Центра инвестиций в окружающую среду.