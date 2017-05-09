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США собираются увеличить свой воинский контингент в Афганистане ({{commentsTotal}})

Афганистан. Иллюстративное фото.
Афганистан. Иллюстративное фото. Автор: Scanpix / AFP
За рубежом
За рубежом

Советники президента США Дональда Трампа подготовили предложения по изменению американской военной стратегии в Афганистане, они включают в себя увеличение контингента, а также расширение полномочий Министерства обороны.

"План предусматривает увеличение числа военнослужащих США (в Афганистане) на не менее чем 3 тыс. солдат дополнительно к нынешним 8,4 тыс.", - говорится в тексте. Помимо этого, предлагается наделить Пентагон, а не Белый дом, правом определять количество находящихся в стране американских военных.

Кроме того, министерство получит более широкие полномочия по применению авиации против боевиков движения "Талибан". Помощники Трампа рекомендуют отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий, об этом сообщила газета The Washington Post, передает ТАСС.

Трамп пока не одобрил эту новую стратегию. Ожидается, что окончательное решение глава государства примет до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая.

Операция США в Афганистане была начата после терактов 9 сентября 2001 года. Выводить свои войска из этой страны американцы начали при бывшем президенте страны Бараке Обаме.

Редактор: Артур Тооман



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