В Ласнамяэ столкнулись фургон и легковушка: разыскиваются очевидцы

Накануне днем в результате ДТП на Петербургском шоссе в столичном районе Ласнамяэ пострадал человек. Полиция ищет очевидцев произошедшего.

Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился в 14:32 на Петербургском шоссе у здания №52.

На регулируемом светофором перекрестке столкнулись фургон Citroen Jumper, которым управлял 29-летний мужчина, и автомашина Audi A4 Avant, за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

Водителя Audi доставили в больницу для медицинского осмотра.

Очевидцев происшествия полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или связаться по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.