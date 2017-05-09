Рыйвас вместе с Юнкером примут участие в дебатах о будущем Европы

Во вторник, 9 мая, в Брюсселе вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас вместе с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и известными активистами гражданских движений участвует в дебатах о будущем Европы.

"Европейский союз вне всяких сомнений является самым важным проектом нашего времени с точки зрения сохранения мира и материального благополучия. Наша общая ответственность – сохранить единство и успешность Европы, – сказал Рыйвас через пресс-службу Рийгикогу. – Если мы хотим, чтобы ЕС и в будущем обеспечивал благополучие своих граждан, мы должны быть открыты как новым технологиям, так и более тесному сотрудничеству с другими континентами".

По словам Рыйваса, самый крепкий фундамент ЕС – общие ценности. Защищая их, нельзя идти на какие-либо уступки, будь то во имя кратковременной экономической выгоды или завоевания дешевой популярности.

Дебаты о будущем, приуроченные ко Дню Европы, организует неофициальное объединение европейских лидеров общественного мнения Civico, куда помимо Рыйваса входят, например, бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, а также писатель Софи Оксанен, ряд членов Европейского парламента, бывшие комиссары Европейской комиссии, гражданские активисты, деятели культуры и предприниматели.