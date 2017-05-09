Таллинн продаст с молотка пассажирское судно "Юку"

Столичная мэрия намерена продать с аукциона маломерное пассажирское судно "Юку", которое много лет обслуживало линию Таллинн-Аэгна.

Соответствующий вопрос городская управа обсудит на своем заседании в среду, 10 мая.

Согласно проекту постановления, судно "Юку" будет выставлено на открытые торги с начальной стоимостью 5550 евро.

По оценке городского департамента транспорта, судно амортизировано и не может быть использовано для обслуживания пассажирских линий без капитального ремонта, который является дорогостоящим и непрактичным.

Судно "Юку" было построено в 1982 году. В 2000 году эстонское государство подарило его Таллинну. В настоящее время судно находится в Летной гавани, а до 2014 года оно обслуживало сезонную линию Таллинн-Аэгна.