В Киеве 9 мая шествие к монументу Неизвестному солдату прошло под усиленной охраной полиции

В Киеве 9 мая колонна из нескольких тысяч человек прошла от станции метро "Арсенальная" в сторону парка Славы к монументу Неизвестному солдату под усиленной охраной полиции. Людей, несших портреты воевавших во Второй мировой войне родственников и цветы, сопровождали националистически настроенные активисты со своими речевками.

Корреспондент ETV+ Александр Хоботов сообщил порталу rus.err.ee из Киева, что в целом шествие 9 мая прошло без эксцессов, если не считать дымовой шашки и картошки, которой националистические активисты забросали в одном месте колонну.

"Меры безопасности были жесткие, попасть на шествие можно было только через рамки металлодетектора. Колонну с двух сторон оцепила полиция и националистов к ней не подпускали, они выкрикивали "Слава Украине!". В свою очередь участники шествия выкрикивали "Фашизм не пройдет!", - сообщил Александр Хоботов.