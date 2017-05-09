Таллиннский аэропорт перейдет на автоматическую систему контроля безопасности

В июле этого года в Таллиннском аэропорту имени Леннарта Мери после завершения перестройки здания появится система автоматического контроля безопасности.

Как передает во вторник, 9 мая, служба новостей "Радио 4", этим новшеством столичный аэропорт надеется увеличить пропускную способность и повысить уровень безопасности.

Обычных пассажиров прежде всего затронет переезд пункта контроля безопасности из прежнего места в конец пассажирского терминала.

Помимо этого, пассажирам придется привыкнуть к тому, что весь процесс контроля будет происходить автоматически.