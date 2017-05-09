В Тарту спасатели поймали сбежавшего питона на балконе многоквартирного дома

Лыунаский спасательный центр получил утром 8 мая сообщение о том, что из квартиры в Тарту сбежал питон. Его нашли на балконе соседа и вернули хозяину.

Питон уполз из квартиры дома на улице Мыйзавахе в Тарту. Его обнаружили на соседском балконе, сообщил Лыунаский спасательный центр. Спасатели по лестнице забрались на балкон, вытащили спрятавшегося под балконным карнизом питона, засунули его в мешок и вернули хозяину.

По словам спасателей, из-за холодной погоды питон был сонным.