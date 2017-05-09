Европарламентарии Индрек Таранд и Тунне Келам пропустят муниципальные выборы

Среди шести депутатов Европейского парламента от Эстонии двое - Индрек Таранд и Тунне Келам - объявили о том, что они не станут баллотироваться на предстоящих в октябре выборах в местные органы самоуправления.

Об этом во вторник, 9 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на службу радионовостей ERR.

"У меня только один стул, поэтому я не могу одновременно находиться в двух местах", - сказал беспартийный Индрек Таранд.

"Если я стану баллотироваться и меня изберут, то я должен буду покинуть Европарламент, поскольку иначе я обману жителей Таллинна. Но если я так поступлю, то оставлю с длинным носом всех граждан Эстонии, которые выбрали меня в Брюссель", - добавил Таранд.

Политик решительно осудил всех депутатов Риийгкогу и европарламентариев, которые будут баллотироваться в местные органы власти, назвав такое поведение циничным и антиконституционным.

Опытный депутат Европарламента Тунне Келам (IRL) предстоящие выборы также пропустит.

"Моя позиция предельно ясная - пора прекратить это юление с известными именами, которые используют на всех выборах, несмотря на то, в действительности приступать к работе они не собираются. Тем самым мы бы мотивировали жителей сосредоточиться не на известных фамилиях, а на конкретных проблемах и лицах, которые действительно находятся на месте и могут принимать реальные решения", - объяснил ветеран эстонской политики.

"Таким образом мы бы поспособствовали появлению новых политиков, которые вышли бы на первый план за счет именно своих имен, программ и способностей, а не благодаря известным фамилиям. Обновление политики начинается с низов, с муниципального уровня, поэтому мы своими избирательными правилами мы должны поощрять появление новых независимых кандидатов", - сказал Келам.

Реформистка Кая Каллас, которая будет баллотироваться в Таллинне, не видит в этом ничего предосудительного. По ее словам, депутат Европарламента не может сидеть на двух стульях сразу, но баллотироваться на местных выборах - это его законное право.

При этом сама она покидать Европарламент не собирается. "Скорее, это поддержка партии. Но зависит от того, насколько хорошо партия выступит на выборах. Если Партия реформ получит возможность участвовать в городском управлении, то я подумаю, но в принципе я поддерживаю нашу команду", - объяснила Каллас.

Ее коллега Урмас Паэт сказал, что у него есть готовность баллотироваться на местных выборах. "Я собираюсь баллотироваться, если партия решит, что это необходимо", - сказал Паэт, добавив, что уходить из Европарламента он не станет.

Ранее евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) сообщила, что выставит свою кандидатуру в Пыхья-Таллинне, чтобы не позволить политическим оппонентам разрушить в Таллинне все то, что в последнее десятилетие было создано усилиями Эдгара Сависаара.

На местных выборах будет баллотироваться и евродепутат, социал-демократ Марью Лауристин.