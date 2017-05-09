Более 80% французов в Эстонии проголосовали за Макрона

Подавляющее большинство проживающих в Эстонии французов во втором туре выборов президента Франции проголосовали за лидера движения "На марше" Эммануэля Макрона, который набрал 80,65% голосов.

По предварительным данным, в общей сложности в посольстве Франции в Таллинне проголосовали 132 человека, из которых 100 отдали свой голосу Макрону, 24 — лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен, а еще восемь бюллетеней были сданы пустыми или признаны испорченными, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь посольства Ирина Зорина.

Для голования в посольстве зарегистрировались 172 человека, т. е. явка составила 77,6%.

В первом туре выборов 23 апреля среди проживающих в Эстонии французов за Макрона проголосовали 46,2%, а за Ле Пен — всего 6,2% при явке 77%. Остальные голоса распределились между другими кандидатами.

Победа Макрона

Лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон одержал убедительную победу во втором туре президентских выборов во Франции, который состоялся в прошедшее воскресенье.

По данным МВД страны, его поддержали 66,06% избирателей, а Марин Ле Пен получила 33,94%. Избирательная активность была зафиксирована на рекордно низком уровне, составив лишь 74%.

Окончательные официальные данные голосования будут оглашены вечером 10 мая.

Макрон вступит в должность президента Франции 14 мая, то есть в последний день полномочий президента Олланда. 11 и 18 июня состоятся два тура парламентских выборов.

В истории Пятой республики 39-летний Макрон станет самым молодым главой государства. На пути к вершинам власти он, однако, уже успел совершить успешную карьеру и в частном бизнесе, и на государственной службе. Менее чем за год ему удалось основать собственное политическое движение и превратить дебют в победу.

До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Эмманюэль Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке Ротшильда.

Его считают одним из приближенных действующего президента — социалиста Франсуа Олланда, который стал первым в истории Пятой республики главой государства, отказавшимся от попытки переизбраться на второй срок. Олланд принял такое решение из-за крайне низкой популярности среди избирателей, что не давало ему шансов не только на переизбрание, но и на выход во второй тур. Выдвинутый кандидатом от соцпартии Бенуа Амон в итоге набрал в первом туре менее 7% голосов.