День Таллинна отметят крупнейшим флешмобом

В День Таллинна, 15 мая, эстонские блогеры в сотрудничестве городом организуют на площади Вабадузе флешмоб, во время которого будут танцевать под новую песню группы Карла-Эрика Таукара.

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, День Таллинна в этом году станет настоящим праздником танца, передает во вторник, 9 мая, "Раэпресс".

"В ледовом холле "Тондираба" состоится первый городской праздник танца, который представит историю о четырех временах года глазами жителей столицы, в нем примут участие 1600 танцоров, – сказал Кылварт. – Было бы замечательно, если бы и флешмоб на площади Вабадузе смог собрать так же много участников".

День Таллинна с самого начала был призван помочь жителям Таллинна проникнуться духом города. 2017 год был объявлен годом детей и молодежи, поэтому в рамках проведения Дня Таллинна властям хотелось привлечь как можно больше молодых людей. Новая песня группы Карла-Эрика Таукара длится три с половиной минуты, а танцевальные шаги можно разучить заранее при помощи специального ролика.

Начало мероприятия на площади Свободы в 16:00, примерно в 16:30 начнется видеозапись самого крупного флешмоба в Эстонии.

С программой Дня Таллинна, который пройдет 15 мая, можно ознакомиться здесь.