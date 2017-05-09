Google не реагирует на письма из Рийгикогу

Попытка комиссии по охране окружающей среды Рийгикогу связаться с интернет-гигантом Google для внесения необходимых изменений в картографические приложения компании не увенчалась успехом, поскольку интернет-гигант с января так и не отреагировал на официальное письмо парламентской комиссии.

18 января этого года комиссия по охране окружающей среды Рийгикогу направила в Google официальное предложение использовать в картографических приложениях компании информационную систему Земельного департамента Эстонии, чтобы в них всегда отражались последние данные об улицах и дорогах страны, сообщило во вторник издание Postimees.

Этот вопрос становится особенно актуальным в свете административной реформы, из-за которой существенно изменится административное деление Эстонии.

По словам председателя комиссия Райнера Вакра, сельские районы и небольшие населенные пункты Эстонии показаны на картах Google с большим количеством неточностей, а многие адреса не обновлялись годами, хотя Земельный департамент еще в 2014 году заключил с Google лицензионный договор, дающий компании право свободно использовать эстонские данные.

"В поисках решения мы направили официальное письмо от имени комиссии по охране окружающей среды региональному руководству Google. Наша цель в том, чтобы как минимум изменения в административном устройстве были быстро отражены в приложениях Google, чтобы люди как можно меньше блуждали на дорогах и попадали по неправильному адресу", - пояснил Вакра.

Однако за период с 18 января никакого ответа на это письмо так и не поступило, сообщила советник комиссии Виви Олдер.

Ближайший к Эстонии офис Google находится в Польше.