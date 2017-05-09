ФОТО: в Нарве 9 мая отметили концертом на Петровской площади

В Нарве по традиции днем 9 мая прошел митинг и концерт на Петровской площади, после чего все собравшиеся возложили цветы к Братской могиле возле бастиона Виктория.

Митинг и концерт на Петровской площади начались в 13:00. Выступила нарвская группа "Авеню". Собравшихся поздравили председатель городского собрания Александр Ефимов, генконсул России Дмитрий Казеннов, председатель Нарвского союза ветеранов Василий Корзан, председатель Общества российских соотечественников Валерий Четвергов и депутат горсобрания Владимир Бутузов.

После часового концерта и митинга колонна людей отправилась к Братской могиле, где были возложены цветы и венки.