Мать с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП в Пылвамаа

22-летняя женщина и двое маленьких детей пострадали в ДТП в Пылваском уезде, которое произошло утром во вторник.

По первоначальным данным, автомобиль Volkswagen Passat под управлением 22-летней женщины отклонился вправо и съехал с дороги на 5-м километре окружной дороги в деревне Росма Пылваской волости, после чего врезался в бетонную водопропускную трубу, проложенную в канаве под второстепенной дорогой, сообщила во вторник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В результате столкновения автомобиль отбросило на второстепенную дорогу, после чего он приземлился на колеса.

В ДТП пострадали все трое находившихся в автомобиле. Девочка в возрасте около трех лет, сидевшая в детском кресле рядом с водителем, была доставлена в Пылваскую больницу. Мальчика в возрасте около года, который сидел в детском кресле на заднем сиденье, а также управлявшую автомобилем женщину доставили в Клинику Тартуского университета. Как сообщили в полиции, состояние мальчика крайне тяжелое.

В полиции подтвердили, что управлявшая автомобилем женщина была трезва и имела первичное право на управление транспортным средством. Все находившиеся в автомобиле использовали предусмотренные средства безопасности. При осмотре автомобиля полицейские установили, что его передняя правая шина была чрезмерно изношена.

Для выяснения деталей произошедшего полиция возбудила уголовное производство, которое будет вести Лыунаская окружная прокуратура.