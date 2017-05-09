Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин стал е-резидентом Эстонии

В Таллинне прошли политические консультации представителей МИДов Эстонии и Турции. Турецкая делегация посетила местный дигитальный центр, где канцлеру МИД Турции Умиту Ялчину вручили карту е-резидента Эстонии.

Как сказал канцлер МИД Эстонии Райнер Сакс, е-резиденство для турецкого коллеги - это заявление о добрых намерениях и развитии конструктивных отношений между Эстонией и Турцией.

На встрече высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств двух стран было отмечено, что политический и экономический диалог с Турцией очень важен, что Эстония поддерживает вступление Турции в Евопейский союз.