В ходе маршей "Бессмертный полк" на Украине произошли стычки

В ряде городов Украины прошли мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы над нацизмом, а также марши "Бессмертный полк", которые сопровождались стычками.

В Киеве участники акции, которая двигалась от станции метро "Арсенальная" в сторону парка Славы, несли портреты участников войны и скандировали "Фашизм не пройдет", сообщили Русская служба Би-би-си и агентство ТАСС.

По данным полиции, в колонне было около трех тысяч человек, организаторы заявили о 20 000 участников. С двух сторон колонну держали в оцеплении военнослужащие и полиция. Ее сопровождали представители организации украинских националистов (ОУН) с портретом своего лидера Степана Бандеры и лозунгом "Бандера придет — порядок наведет".

Во время марша происходили стычки: из офиса ОУН проукраинские активисты бросали в участников акции дымовые шашки, а также пакеты с красной краской, бутылки, яйца и картофель. Один из сотрудников полиции получил ранение в результате попадания дымовой шашки. Из офиса ОУН также были вывешены черно-красные флаги "Правого сектора" и черные знамена с трезубцем.

После прохождения колонны проукраинские активисты развернули огромный украинский флаг и стали скандировать "Бандера и Шухевич — герои Украины" и "Украина превыше всего".

Корреспондент Украинской службы Би-би-си сообщил, что марш "Бессмертного полка" завершился возложением цветов к монументу Вечного огня. Как сообщало ТАСС, проход к монументу во вторник утром был заблокирован группой украинских радикалов, которые взяли в кольцо обелиск Неизвестному солдату возле Вечного огня и выкрикивали националистические лозунги.

По окончанию акции полиция Киева сообщила о задержании 24 человек в офисе ОУН, которые и забрасывали через окна участников акции. Кроме того, подчеркнули в полиции, задержан еще один человек, пытавшийся развернуть баннер "с советской символикой". По факту инцидентов возле офиса ОУН начато уголовное производство, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Стычки между проукраинскими активистами и участниками маршей "Бессмертного полка" также произошли в Харькове, Запорожье и Днепре, где сообщается о 14 пострадавших, включая шестерых полицейских.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко также сообщил, что информация о получивших травмы во время стычек уточняется, при этом заверил, что "серьезных пострадавших нет". В общем по стране, как отметил Крищенко, в акциях в честь Дня Победы приняли участие около 50 000 человек. По всей страны задержаны 45 человек за хулиганские действия.