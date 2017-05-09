В апреле эфир ETV+ посмотрели 248 000 человек

В апреле 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 248 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, что на 34 000 меньше, чем в марте. На 13 000 меньше было и уникальных пользователей, посетивших в марте портал etvpluss.ee.

Через компьютер или мобильные устройства программы и отдельные сюжеты ETV+ в марте посмотрели 66 000 пользователей, из них 72% составили зрители из Эстонии, 10% – из России.

В марте телеканал ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 282 000, а в феврале – 296 000 телезрителей. Портал etvpluss.ee в марте посетили 79 000, а в феврале – 91 000 уникальных пользователей.

Телеканал ETV в апреле посмотрели 730 000 (в марте 781 000, в феврале – 796 000), а ETV2 – 631 000 (в марте – 626 000, в феврале – 622 000).

Аудитория портала телеканала ETV в апреле составила 313 000 уникальных пользователей (в марте – 451 000, в феврале – 525 000). Портал ETV2 в апреле посетили 88 000 уникальных пользователей (в марте и феврале – 119 000). Больше всего пользователей было из Эстонии (81% и 82%) и из Финляндии (8%).

Статистика основана на данных агентства Kantar Emor.