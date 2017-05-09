Актуальная камера 09.05.2017 (18:00)

В Нарве по традиции днем 9 мая прошел митинг и концерт на Петровской площади, после чего все собравшиеся возложили цветы к Братской могиле возле бастиона Виктория.
Депутаты пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.
Депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Res Publica (IRL) Кен-Марти Вахер может возглавить бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.