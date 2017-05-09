Юхан Партс пригласил Кен-Марти Вахера на работу в Люксембург

Такое предложение Вахер, который занимал в прошлом посты министра юстиции и МВД в правительствах Юхана Партса и Андруса Ансипа, получил лично от Партса, сообщила во вторник "Актуальная камера".

По словам Вахера, он примет решение в течение месяца. При этом политик отверг предположение, что его возможный переход на работу в Брюссель связан с кризисом в IRL, который выражается во внутренних распрях и низком электоральном рейтинге партии.

"Союз Отечества и Res Publica десятилетия является частью эстонской политики и общественной жизни, и я надеюсь, что так продолжится и в будущем", - заявил Вахер.

Кандидаты на пост председателя IRL Кайя Ива и Хелир-Валдор Сеэдер также заявили, что возможный уход Вахера из политики не свидетельствует о плохом положении дел внутри партии. Они подтвердили, что не намерены проводить чистку в рядах партии, а непримиримых крыльев в IRL нет.

Европейская счетная палата — один из семи институтов, управляющих Европейским союзом. Палата создана в 1975 году для аудиторской проверки бюджета сообщества и его учреждений. Штаб-квартира Счетной палаты находится в Люксембурге.