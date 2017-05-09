Обвиняемая в жестоком обращении с лошадью может получить до года тюрьмы

В Пярнуском уездном суде начался процесс над Кярт-Катрин Корб, которая обвиняется в жестоком обращении с лошадью.

Об этом во вторник, 9 мая, сообщила "Актуальная камера".

Согласно обвинению, Корб морила лошадь голодом.

24-летняя женщина своей вины не признает. Согласно материалам дела, обвиняемая оставила животное без пищи и ветеринарной помощи, а также содержала его в ненадлежащих условиях. В итоге лошадь больше года страдала от голода, а когда ее обнаружили защитники животных, она уже не могла самостоятельно передвигаться.

В случае обвинительного приговора, Кярт-Катрин Корб грозит денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года.