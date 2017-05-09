Объем вложений Банка Эстонии в облигации по программе ЕЦБ приблизился к 4 млрд евро

С начала года в рамках программы покупки государственных и корпоративных облигаций, проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ) для стимулирования экономики еврозоны, Банк Эстонии приобрел облигаций более чем на 700 млн евро, а с начала действия программы совокупный объем вложений достиг почти 4 млрд евро.

В апреле объем покупки активов составил 154 млн евро, сообщается на веб-сайте Банка Эстонии.

В общей сложности чистый объем закупок составил к настоящему моменту 3,99 млрд евро, а с учетом амортизации — 3,93 млрд. По положению на начало года объем закупок составлял 3,2 млрд евро.

Связанные с покупкой корпоративных облигаций доходы и риски распределяются между всеми банками еврозоны в соответствии с их долей в капитале ЕЦБ, которая в случае Эстонии составляет в настоящее время 0,274%. Этот показатель определяется в зависимости от двух факторов: доля населения соответствующей страны в общем населении ЕС и доля ее ВВП в валовом внутреннем продукте ЕС. Оба фактора имеют равный удельный вес.

О программе количественного смягчения ЕЦБ

ЕЦБ запустил программу количественного смягчения 22 января 2015 года для оживления экономики еврозоны. Первоначально планировалось, что в период до сентября 2016 года ЕЦБ будет выкупать государственные долговые обязательства стран еврозоны на сумму 60 млрд евро в месяц (в общей сложности на 1,1 трлн евро). Это должно было обеспечить приток достаточного количества денег в экономику, что привело бы к удешевлению и повышению доступности банковских кредитов для реального сектора экономики и разгону инфляции, тем самым способствуя экономическому росту.

Поскольку эти меры не привели к ожидаемому эффекту, размер ежемесячных закупок ценных бумаг с апреля 2016 года был увеличен с 60 до 80 млрд евро, при этом ЕЦБ теперь выкупает не только государственные облигации, но и корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом. В декабре ЕЦБ заявил о намерении снова сократить объем закупки облигаций до 60 млрд евро в месяц и продолжать программу до конца 2017 года.

Банк Эстонии покупает облигации в рамках этой программы с марта 2015 года, объем ежемесячных закупок колеблется в диапазоне 110-209 млн евро.