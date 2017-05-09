rus.err.ee

Исследование: половина эстонских бизнесменов считают коррупцию широко распространенной ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Экономика
Экономика

В Эстонии наблюдается тенденция к росту коррупции и мошенничества, следует из исследования по темам риска мошенничества, проведенного EY среди руководителей фирм.

"По сравнению с показателями предыдущих лет в Эстонии насчитывается все больше руководителей предприятий, говорящих о широком распространении коррупционного поведения в стране. В настоящее время данную точку зрения разделяет 49% участников опроса EY. При этом в прошлом году доля таких респондентов составляла 40%, а в 2015 году – 31%", – сказала ведущий аудитор EY и аттестованный специалист по расследованию финансовых мошенничеств Марилин Пикаро.

"78% руководителей утверждают, что в отношении попавшегося на мошенничестве работника в их компании принимаются меры наказания либо меры воздействия аналогичного характера. При этом поводом задуматься является тот факт, что по оценке трети эстонских руководителей применение антикоррупционных мер вредит их конкурентоспособности на эстонском рынке. Каждый пятый респондент посчитал, что если он сам не предложит взятку, то это сделает его конкурент. 57% считают, что предложение личных подарков или развлечений в частном секторе является оправданным с целью налаживания и поддержания деловых отношений. В публичном секторе предложение личных подарков и развлечений считают оправданным 19% респондентов", – отметила Марилин Пикаро.

Полиция: проблема всегда существовала в скрытой форме

"Широкое обсуждение вопросов, касающихся коррупции и мошенничества, повысило информированность населения в данной области: мы в большей степени замечаем подобные ситуации, а это в свою очередь может послужить сигналом якобы роста коррупционного поведения людей. На самом же деле соответствующая проблема всегда существовала в скрытой форме", – сказала заместитель главного директора Департамента полиции и погранохраны по вопросам развития Криста Аас.

"Если же осознать проблему и начать откровенно о ней говорить, то на первый взгляд может показаться, что данная проблематика является актуальной для сегодняшнего дня и отличается тенденцией к росту. На самом же деле в основе решения каждой проблемы лежит ее осознание, и я верю, что в общей сложности сейчас эстонские организации более чем когда-либо ранее готовы совершать реальные шаги к улучшению сложившейся ситуации".

По результатам исследования выяснилось, что в тех организациях, где за последние 24 месяца имел место быть какой-либо инцидент, рассматриваемый как мошенничество, в 50% случаев нарушение совершали работники организации, в 21% – бывшие работники, и в 19% – работники, занимающие руководящие позиции. В 14% случаев мошенничество совершали клиенты, в 13% – деловые партнеры, в 12% – члены руководящих или контролирующих органов предприятия, и в 2% – лица, не входящие в организацию. В среднем размер нанесенного ущерба составлял менее 10 000 евро, однако в 13% случаев размер причиненного вреда превышал 100 000 евро.

Треть респондентов подтвердила, что за последние два года в их организации наблюдались случаи воровства или мошенничества. Больше всего, то есть 40% случаев, приходилось на присвоение, кражу или т.н. вывод денег. 33% случаев мошенничества были связаны с использованием имущества предприятия в личных целях, 25% – с выражением благосклонности к определенным деловым партнерам, и в 25% – с манипуляцией данными или подделкой данных. Взятки составляли 8% всех случаев мошенничества, а представление не связанных с предпринимательской деятельностью расходных счетов – 7% случаев мошенничества.

В сфере предупреждения и обнаружения мошенничества основной упор приходился в первую очередь на результаты финансового и внутреннего аудитов. 85% участников опроса посчитало, что подходящим методом обнаружения случаев мошенничества является сбор и анализ коммерческой информации. Затем следует проверка регистра наказаний, кредитный контроль и просмотр записей камер наблюдения. Неподходящими методами обнаружения случаев мошенничества посчитались мониторинг профилей в социальных сетях, а также отслеживание электронной переписки работников, программ для общения в сети и звонков с рабочего телефона. В наибольшей степени оповещению о недостойном поведении препятствовала лояльность в отношении своих коллег и предприятия.

По словам Кристы Аас, в основе всего находятся сами руководители, их ценности, отношение, поступки и пример, который они подают. "Если руководители формируют в своей организации правильную среду, не допускающую толерантности к коррупции, то половина работы уже сделана. Руководители должны понимать, что предупреждение и раннее обнаружение обойдется в разы дешевле, чем разгребание последствий".

В марте 2017 года компания EY провела опрос среди руководителей эстонских коммерческих объединений и учреждений публичного сектора исследование на тему рисков мошенничества. Данное исследование проводилось с целью уяснения последних точек зрения по вопросам, касающимся мошенничества и коррупции. На вопросы EY ответило 254 руководителя среднего и высшего звена.

Международное исследование EY под названием "EMEIA Fraud Survey 2017" было проведено в 41 стране по всему миру в период с ноября 2016 по январь 2017 года; в рамках исследования было опрошено 4100 руководителей коммерческих объединений и организаций публичного сектора в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Марш "Бессмертный полк" в Силламяэ.Марш "Бессмертный полк" в Силламяэ.
ФОТО: в Силламяэ прошел марш "Бессмертный полк"
Один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.Один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.
Мать с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП в Пылвамаа
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Исследование: половина эстонских бизнесменов считают коррупцию широко распространенной
Тынис Аллик и Марко Кильк в суде.Тынис Аллик и Марко Кильк в суде.
Прокуратура начала уголовное расследование ИТ-фирмы Helmes в рамках дела о коррупции в PERH
Московская штаб-квартира Google.Московская штаб-квартира Google.
Google не реагирует на письма из Рийгикогу
В Нарве отметили День победы.В Нарве отметили День победы.
ФОТО: в Нарве 9 мая отметили концертом на Петровской площади

В Нарве по традиции днем 9 мая прошел митинг и концерт на Петровской площади, после чего все собравшиеся возложили цветы к Братской могиле возле бастиона Виктория.

Ветераны организованно прибыли на автобусах от ЦРК на Военное кладбище.Ветераны организованно прибыли на автобусах от ЦРК на Военное кладбище.
В Таллинне и других городах Эстонии прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая
Обновлено: 20:52 
Шествие 9 мая в Киеве прошло под усиленной охраной полиции.Шествие 9 мая в Киеве прошло под усиленной охраной полиции.
В Киеве 9 мая шествие к монументу Неизвестному солдату прошло под усиленной охраной полиции
Сааремаа завалило снегом.Сааремаа завалило снегом.
9 мая Сааремаа завалило снегом
Евровидение
Латвия. Triana Park – "Line"Латвия. Triana Park – "Line"
ФОТО: смотрите, в каких костюмах выйдут на сцену участники I полуфинала "Евровидения"
Открытие "Евровидения". Красная дорожка перед Мариинским дворцом.Открытие "Евровидения". Красная дорожка перед Мариинским дворцом.
ФОТО: в Киеве состоялась официальная церемония открытия "Евровидения-2017"
Итальянца Франческо Габбани называют фаворитом "Евровидения-2017".Итальянца Франческо Габбани называют фаворитом "Евровидения-2017".
Смотрите репетиции фаворитов конкурса "Евровидение-2017"!
Мнение / Интервью
Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.
Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах

Депутаты пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.

Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.
EKRE: право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии
Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: поражение Марин Ле Пен дает передышку Европейскому союзу
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер: Эстонии по нраву позиция Макрона в отношении России
ИДА-ВИРУМАА
Оруская часть города Кохтла-ЯрвеОруская часть города Кохтла-Ярве
В Ору проложат новые теплотрассы
9 мая в Нарве.9 мая в Нарве.
В Нарве и Силламяэ 9 мая отмечают шествием и концертами
Горящая прошлогодняя трава.Горящая прошлогодняя трава.
Ида-Вирумаа захлестнули пожары прошлогодней травы
Нарва. Иллюстративное фотоНарва. Иллюстративное фото
Сага с Нарвским музеем продолжается: 70 000 убытков его ресторана были покрыты из бюджета
Ремонт дорог. Иллюстративное фото.Ремонт дорог. Иллюстративное фото.
Ремонт Таллиннского шоссе внесет коррективы в движение автобусов в Нарве
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь
Мобильное приложение Taxify.Мобильное приложение Taxify.
Союз таксистов: Taxify пытается захватить весь рынок
Черемша.Черемша.
Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи
ЗА РУБЕЖОМ
27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо – уже во второй раз за время президентской кампании, которую он ведет, открывая предвыборные штабы в регионах России.27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо – уже во второй раз за время президентской кампании, которую он ведет, открывая предвыборные штабы в регионах России.
Навальному прооперировали обожженный глаз в клинике Барселоны
В ходе маршей "Бессмертный полк" на Украине произошли стычки
Победа Макрона на президентских выборах во Франции.
Более 80% французов в Эстонии проголосовали за Макрона
На параде 9 мая в Москве показали новую военную технику
Афганистан. Иллюстративное фото.
США собираются увеличить свой воинский контингент в Афганистане
Представители Facebook пока не комментировали решение суда.
Австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные посты
ЭСТОНИЯ
Кен-Марти Вахер.Кен-Марти Вахер.
Юхан Партс пригласил Кен-Марти Вахера на работу в Люксембург

Депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Res Publica (IRL) Кен-Марти Вахер может возглавить бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.

Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин (слева) получил карту е-резидента Эстонии.Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин (слева) получил карту е-резидента Эстонии.
Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин стал е-резидентом Эстонии
Площадь Вабадузе.Площадь Вабадузе.
День Таллинна отметят крупнейшим флешмобом
Индрек Таранд (на переднем плане) и Тунне Келам не намерены обманывать избирателей.Индрек Таранд (на переднем плане) и Тунне Келам не намерены обманывать избирателей.
Европарламентарии Индрек Таранд и Тунне Келам пропустят муниципальные выборы
Таллиннский аэропорт шагает в ногу с мировыми трендами.Таллиннский аэропорт шагает в ногу с мировыми трендами.
Таллиннский аэропорт перейдет на автоматическую систему контроля безопасности
Таави Рыйвас.Таави Рыйвас.
Рыйвас вместе с Юнкером примут участие в дебатах о будущем Европы
Таллиннский автобус.Таллиннский автобус.
Таллиннские автобусы №60 и 63 пойдут в объезд
ЭКОНОМИКА
Знак Евро перед зданием ЕЦБ.Знак Евро перед зданием ЕЦБ.
Объем вложений Банка Эстонии в облигации по программе ЕЦБ приблизился к 4 млрд евро
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В течение нового периода Эстония получит 68 млн евро дотаций ЕЭЗ и Норвегии
07:39
Во вторник Рийгикогу обсудит экономическую политику государства
08.05
Пассажиропоток Nordica в апреле вырос на 42%
08.05
Институт конъюнктуры: люди сильнее прочувствуют рост цен после долгой околонулевой инфляции
08.05
Tallinna Vesi выплатит в качестве дивидендов 10,8 млн евро
08.05
Биржевая цена электричества за последний месяц выросла на 50 центов
СПОРТ
Владимир Иванов проиграл фавориту.Владимир Иванов проиграл фавориту.
Иванов уступил на турнире в Узбекистане украинцу Стаховскому
Мужская сборная Эстонии по волейболу.Мужская сборная Эстонии по волейболу.
Тренер: мужская сборная Эстонии стала востребованной в европейском волейболе
Айнар Леппянен.
Вице-президент ЭФС выступит в роли делегата УЕФА на полуфинале Лиги чемпионов
Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на 19 мест
Фристайлистка Келли Сильдару сломала ключицу
Фанаты таллиннской
Таллиннскую "Левадию" оштрафовали на 150 евро за поведение болельщиков
Анетт Контавейт на турнире в Мадриде.Анетт Контавейт на турнире в Мадриде.
Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA
Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут.Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место
Хоккеисты сборной России.Хоккеисты сборной России.
На ЧМ по хоккею сборные России и Канады разгромили своих соперников
КУЛЬТУРА
Бывшая Батарейная тюрьма.Бывшая Батарейная тюрьма.
Батарейную тюрьму может спасти только частный инвестор
Логотип фестиваля Логотип фестиваля
Бардин и Драгунский станут гостями литературного фестиваля "Прима Виста" в Тарту
Фестиваль Prima Vista - одна из культурных визитных карточек Тарту.Фестиваль Prima Vista - одна из культурных визитных карточек Тарту.
В Тарту открывается литературный фестиваль Prima Vista
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей не хочет видеть жилые дома на прилегающей территории
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Обвиняемая в жестоком обращении с лошадью может получить до года тюрьмы
Рейтинг ETV+ остается стабильным.Рейтинг ETV+ остается стабильным.
В апреле эфир ETV+ посмотрели 248 000 человек
Питон. Иллюстративное фото.Питон. Иллюстративное фото.
В Тарту спасатели поймали сбежавшего питона на балконе многоквартирного дома
Судно Судно
Таллинн продаст с молотка пассажирское судно "Юку"
Полиция зафиксировала ДТП в понедельник днем.Полиция зафиксировала ДТП в понедельник днем.
В Ласнамяэ столкнулись фургон и легковушка: разыскиваются очевидцы

Смотрите на ETV+
Радио 4

Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1935 и 1936.

Последние новости
21:04
ФОТО: в Силламяэ прошел марш "Бессмертный полк" Обновлено
20:52
В Таллинне и других городах Эстонии прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая Обновлено
20:46
Навальному прооперировали обожженный глаз в клинике Барселоны
20:40
Актуальная камера 09.05.2017 (20:00)
20:03
Исследование: половина эстонских бизнесменов считают коррупцию широко распространенной
19:27
Объем вложений Банка Эстонии в облигации по программе ЕЦБ приблизился к 4 млрд евро
18:36
Обвиняемая в жестоком обращении с лошадью может получить до года тюрьмы
18:30
В течение нового периода Эстония получит 68 млн евро дотаций ЕЭЗ и Норвегии
18:24
Юхан Партс пригласил Кен-Марти Вахера на работу в Люксембург
18:15
Актуальная камера 09.05.2017 (18:00)
17:36
В ходе маршей "Бессмертный полк" на Украине произошли стычки
17:30
В апреле эфир ETV+ посмотрели 248 000 человек
17:07
Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин стал е-резидентом Эстонии
16:43
Мать с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП в Пылвамаа
Полезно знать
Топ читаемости
20:52
В Таллинне и других городах Эстонии прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая Обновлено
08.05
Завербованный российскими спецслужбами мужчина получил в Эстонии пять лет тюрьмы Обновлено
07:14
В Нарве и Силламяэ 9 мая отмечают шествием и концертами
08.05
Сага с Нарвским музеем продолжается: 70 000 убытков его ресторана были покрыты из бюджета
06.05
Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи
10:49
9 мая Сааремаа завалило снегом
09:51
Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах
15:14
Google не реагирует на письма из Рийгикогу
12:36
В Киеве 9 мая шествие к монументу Неизвестному солдату прошло под усиленной охраной полиции
08:43
EKRE: право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 09.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Возможен дождь и мокрый снег.
Во вторник местами дождь и мокрый снег, +3.. +8
Эстония
Иллюстративная фотография.
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь
Возложение венков павшим во Второй мировой войне.
Цахкна: вторая мировая война коснулась всех народов Европы
В Эстонии начинаются учения "Весенний шторм"
Иллюстративная фотография.
"АК+": Тартуский университет привлекает все больше иностранных студентов
Выставка
Выставка "Тайны тела" добралась до Тарту
Шины.
Депутат-соцдем предлагает установить предельный срок эксплуатации автомобильных шин
За рубежом
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04