Исследование: половина эстонских бизнесменов считают коррупцию широко распространенной

"По сравнению с показателями предыдущих лет в Эстонии насчитывается все больше руководителей предприятий, говорящих о широком распространении коррупционного поведения в стране. В настоящее время данную точку зрения разделяет 49% участников опроса EY. При этом в прошлом году доля таких респондентов составляла 40%, а в 2015 году – 31%", – сказала ведущий аудитор EY и аттестованный специалист по расследованию финансовых мошенничеств Марилин Пикаро.

"78% руководителей утверждают, что в отношении попавшегося на мошенничестве работника в их компании принимаются меры наказания либо меры воздействия аналогичного характера. При этом поводом задуматься является тот факт, что по оценке трети эстонских руководителей применение антикоррупционных мер вредит их конкурентоспособности на эстонском рынке. Каждый пятый респондент посчитал, что если он сам не предложит взятку, то это сделает его конкурент. 57% считают, что предложение личных подарков или развлечений в частном секторе является оправданным с целью налаживания и поддержания деловых отношений. В публичном секторе предложение личных подарков и развлечений считают оправданным 19% респондентов", – отметила Марилин Пикаро.

Полиция: проблема всегда существовала в скрытой форме

"Широкое обсуждение вопросов, касающихся коррупции и мошенничества, повысило информированность населения в данной области: мы в большей степени замечаем подобные ситуации, а это в свою очередь может послужить сигналом якобы роста коррупционного поведения людей. На самом же деле соответствующая проблема всегда существовала в скрытой форме", – сказала заместитель главного директора Департамента полиции и погранохраны по вопросам развития Криста Аас.

"Если же осознать проблему и начать откровенно о ней говорить, то на первый взгляд может показаться, что данная проблематика является актуальной для сегодняшнего дня и отличается тенденцией к росту. На самом же деле в основе решения каждой проблемы лежит ее осознание, и я верю, что в общей сложности сейчас эстонские организации более чем когда-либо ранее готовы совершать реальные шаги к улучшению сложившейся ситуации".

По результатам исследования выяснилось, что в тех организациях, где за последние 24 месяца имел место быть какой-либо инцидент, рассматриваемый как мошенничество, в 50% случаев нарушение совершали работники организации, в 21% – бывшие работники, и в 19% – работники, занимающие руководящие позиции. В 14% случаев мошенничество совершали клиенты, в 13% – деловые партнеры, в 12% – члены руководящих или контролирующих органов предприятия, и в 2% – лица, не входящие в организацию. В среднем размер нанесенного ущерба составлял менее 10 000 евро, однако в 13% случаев размер причиненного вреда превышал 100 000 евро.

Треть респондентов подтвердила, что за последние два года в их организации наблюдались случаи воровства или мошенничества. Больше всего, то есть 40% случаев, приходилось на присвоение, кражу или т.н. вывод денег. 33% случаев мошенничества были связаны с использованием имущества предприятия в личных целях, 25% – с выражением благосклонности к определенным деловым партнерам, и в 25% – с манипуляцией данными или подделкой данных. Взятки составляли 8% всех случаев мошенничества, а представление не связанных с предпринимательской деятельностью расходных счетов – 7% случаев мошенничества.

В сфере предупреждения и обнаружения мошенничества основной упор приходился в первую очередь на результаты финансового и внутреннего аудитов. 85% участников опроса посчитало, что подходящим методом обнаружения случаев мошенничества является сбор и анализ коммерческой информации. Затем следует проверка регистра наказаний, кредитный контроль и просмотр записей камер наблюдения. Неподходящими методами обнаружения случаев мошенничества посчитались мониторинг профилей в социальных сетях, а также отслеживание электронной переписки работников, программ для общения в сети и звонков с рабочего телефона. В наибольшей степени оповещению о недостойном поведении препятствовала лояльность в отношении своих коллег и предприятия.

По словам Кристы Аас, в основе всего находятся сами руководители, их ценности, отношение, поступки и пример, который они подают. "Если руководители формируют в своей организации правильную среду, не допускающую толерантности к коррупции, то половина работы уже сделана. Руководители должны понимать, что предупреждение и раннее обнаружение обойдется в разы дешевле, чем разгребание последствий".

В марте 2017 года компания EY провела опрос среди руководителей эстонских коммерческих объединений и учреждений публичного сектора исследование на тему рисков мошенничества. Данное исследование проводилось с целью уяснения последних точек зрения по вопросам, касающимся мошенничества и коррупции. На вопросы EY ответило 254 руководителя среднего и высшего звена.

Международное исследование EY под названием "EMEIA Fraud Survey 2017" было проведено в 41 стране по всему миру в период с ноября 2016 по январь 2017 года; в рамках исследования было опрошено 4100 руководителей коммерческих объединений и организаций публичного сектора в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке.