Актуальная камера 09.05.2017 (20:00)

Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах

Депутаты пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.