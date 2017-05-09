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На "Евровидении" в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности ({{commentsTotal}})

Патруль около Международного выставочного центра в Киеве.
Патруль около Международного выставочного центра в Киеве. Автор: Reuters/Scanpix
Eesti Laul/Евровидение
Eesti Laul/Евровидение

"Евровидение-2017" проходит в украинской столице в условиях беспрецедентных для конкурса мер безопасности. Так, накануне, во время второй генеральной репетиции, вся территория Международного выставочного центра, ставшего площадкой для "Евровидения-2017", была оцеплена военными и представителями правоохранительных органов.

Журналисты и зрители подвергались строжайшему досмотру. О том, что обеспечение безопасности на конкурсе является одним из приоритетов украинских властей, в интервью dw.com подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

По традиции, в ходе второй генеральной репетиции конкурса свои оценки выставляют национальные жюри стран-участниц полуфинала. Поздно вечером 9 мая к их баллам будут прибавлены оценки телезрителей, проголосовавших во время прямой телевизионной трансляции. Десять лучших из 18 участников получат право представить свою страну в финале 13 мая.

В числе этих полуфиналистов – те, кто по прогнозам букмекеров, должен войти в первую десятку "Евровидения". Это представители Португалии, Швеции, Армении, Азербайджана и Финляндии. По мнению экспертов, хорошие шансы остаться в Киеве до конца недели есть у Молдавии, Бельгии, Греции и Австралии. Австралия уже в третий раз участвует в конкурсе, хотя является не частью Европы, а отдельным континентом.

Переоборудованный специально для "Евровидения-2017" Международный выставочный центр в Киеве вмещает сейчас чуть меньше 8000 зрителей. Это самая маленькая площадка конкурса за последние годы. За несколько дней до первого полуфинала официальный оператор по продаже билетов снизил цену на нераспроданные билеты до 499 гривен (около 18 евро) во все секторы, кроме VIP. Кстати, в предыдущие годы именно первый полуфинал пользовался у зрителей "Евровидения" наименьшей популярностью.

Возможно, это одна из причин того, почему первый этап конкурса откроет не победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала, а Дмитрий Монатик (артистический псевдоним Monatik). Джамала исполнит в первом полуфинале две песни: новую интерпретацию "1944", с которой победила в Стокгольме, а затем этнокомпозицию - "Заманили". Произойдет это во время зрительского голосования и подсчета голосов.

Редактор: Ирина Киреева



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