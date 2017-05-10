Гандболисты "Вильянди" выиграли первый матч серии плей-офф за третье место

В первом матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по гандболу команда "Вильянди" одержала уверенную победу над соперниками из "Виймси" - 25:19.

Уже в начале матча, который накануне вечером прошел на площадке в Виймси, гости сумели захватить инициативу и к перерыву были впереди со счетом 13:9, передают утренние новости ETV+.

Самым результативным в составе победителей стал Кристо Войка, забивший 9 голов. А Стен Маатсалу записал на свой счет 6 точных попаданий. Столько же мячей было в активе игрока Виймси Райла Агени.

Серия плей-офф за бронзовые медали проводится до двух побед одной из команд. Второй матч соперников пройдет в четверг вечером в Вильянди.