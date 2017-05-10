Президент США Трамп уволил главу ФБР

Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина, передает в среду Би-би-си.

В минюсте посчитали, что Коми не может эффективно выполнять свои обязанности, в частности, из-за допущенных им ошибок в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки в бытность госсекретарем США, передает ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал главу ФБР Джеймса Коми, что тот больше не работает и снят с должности", - говорится в заявлении Белого дома.

"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.

Как отмечают СМИ, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Представители Демократической партии сразу же заявили, что Трамп уволил Коми именно для того, чтобы повлиять на ход расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию.