В апреле самым популярным телеканалом стал ETV, эфирный рейтинг ETV+ не изменился

В апреле самым популярным телевизионным каналом Эстонии стал ETV, опередивший Kanal 2. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему находился ПБК. У ETV+ эфирный рейтинг остался на прежнем уровне.

В апреле жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 4 минуты в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории Kantar Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 4 часа и 1 минуту, а неэстонцы - 4 часа и 6 минуты в день.

Эстонцы в апреле смотрели в основном ETV (20,6%), Kanal 2 (20,1%) и TV3 (16.4%).

У неэстонцев тройка лидеров выглядела так: ПБК (15%), НТВ-Мир (14,7%) и РТР-Планета (13,6%).

Среди всех жителей Эстонии в апреле самым популярным каналом стал ETV (14,2%), подвинувший с первого места Kanal 2 (13,9%), который удерживал пальму первенства в марте. На третьем месте остался TV3 (11,4%).

В апреле по сравнению с мартом аудитория ETV уменьшилась на 0,6%. Рейтинг Kanal 2 снизилсся на 1,1%, а рейтинг TV3 вырос на 0,6%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК (5,4%), который в общем зачете продолжил занимать четвертое место. По сравнению с мартом аудитория ПБК выросла на 0,2%.

Рейтинг телеканала ETV+ остался прежним - 0,6%.

Стоит отметить, что самыми популярными передачами на ПБК являются местные программы "Новости Эстонии" и "За кадром".

Исследование не включает в себя предпочтения аудитории, которая смотрит передачи телеканалов через интернет, а также при помощи мобильных приложений.