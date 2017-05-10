В среду председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку

На заседании городского собрания Нарва-Йыэсуу в среду, 10 мая, некоторые депутаты планируют отправить в отставку председателя местного законодательного органа Калле Кекки.

Выражение вотума недоверия спикеру, инициированное группой оппозиционных депутатов, которые долгое время находились во власти, пройдет в рамках очередной сессии горсобрания.

Как сказала депутат Наталья Мячина, представляя проект решения, Кекки не справляется со своими обязанностями: не готовит документы к сессии, представляемые им проекты решений оформлены некорректно, их приходится переделывать.

Сам Кекки претензии в свой адрес отвергает.

Также на сегодняшней сессии горсобрание примет позицию по запланированному правительством объединению курортного города с волостью Вайвара и городом Силламяэ.

"Мы это объединение не поддерживаем, о чем и уведомим правительство", - сказала rus.err.ee депутат горсобрания Татьяна Пагаева.

На предыдущем заседании горсобрания, как писал rus.err.ee, депутаты собирались отправить в отставку мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, но в итоге передумали, решив дать ему второй шанс.