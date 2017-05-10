rus.err.ee

Стоимость компании Apple перевалила за 800 миллиардов долларов ({{commentsTotal}})

Apple cтала самой дорогой компанией в мире-
Apple cтала самой дорогой компанией в мире- Автор: Andy/CreativeCommons
Экономика
Экономика

Капитализация Apple Inc. превысила 800 миллиардов долларов, поставщик iPhone стал первой компанией в истории, достигшей такой рыночной стоимости.

Акции Apple растут за счет ожиданий, что очередной iPhone, выпуск которого планируется на этот год, поможет компании вновь увеличить продажи.

С начала года акции Apple подорожали на треть и на 300 миллиардов долларов - за последние 12 месяцев. На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний - Amazon, Facebook, Google.

Акции Apple выросли 9 мая на 0,6% до 153,99 долларов. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 финансового года почти на 5%. В то же время в прошедшем квартале Apple сократила продажи iPhone на 1% - до 50,8 миллиона штук.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Джеймс Коми отправлен в отставку с поста главы ФБР.Джеймс Коми отправлен в отставку с поста главы ФБР.
Президент США Трамп уволил главу ФБР
Рейтинг ETV+ остается стабильным.Рейтинг ETV+ остается стабильным.
В апреле самым популярным телеканалом стал ETV, эфирный рейтинг ETV+ не изменился
Получить лишний день каникул у школьников не вышло.Получить лишний день каникул у школьников не вышло.
Эстонских школьников по ошибке чуть не лишили одного учебного дня
Apple cтала самой дорогой компанией в мире-Apple cтала самой дорогой компанией в мире-

Стоимость Apple перевалила за 800 миллиардов долларов

Московская штаб-квартира Google.Московская штаб-квартира Google.
Google не реагирует на письма из Рийгикогу
Калле Кекки (справа) грозит отставка.Калле Кекки (справа) грозит отставка.
В среду председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку

На заседании городского собрания Нарва-Йыэсуу в среду, 10 мая, некоторые депутаты планируют отправить в отставку председателя местного законодательного органа Калле Кекки.

Марш "Бессмертный полк" в Силламяэ.Марш "Бессмертный полк" в Силламяэ.
ФОТО: в Силламяэ прошел марш "Бессмертный полк"
Ветераны организованно прибыли на автобусах от ЦРК на Военное кладбище.Ветераны организованно прибыли на автобусах от ЦРК на Военное кладбище.
В Таллинне и других городах Эстонии прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая
Обновлено: 20:52 
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В течение нового периода Эстония получит 68 млн евро дотаций ЕЭЗ и Норвегии
Мнение / Интервью
Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.
Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах

Депутаты пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.

Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.
EKRE: право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии
Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: поражение Марин Ле Пен дает передышку Европейскому союзу
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер: Эстонии по нраву позиция Макрона в отношении России
Евровидение
ДжамалаДжамала
Джамала представила новую песню на сцене "Евровидения" в Киеве
MonatikMonatik
Первый полуфинал "Евровидения" открыл украинский певец Monatik
Патруль около Международного выставочного центра в Киеве.Патруль около Международного выставочного центра в Киеве.
На "Евровидении" в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности
ИДА-ВИРУМАА
В Нарве отметили День победы.В Нарве отметили День победы.
ФОТО: в Нарве 9 мая отметили концертом на Петровской площади
Оруская часть города Кохтла-ЯрвеОруская часть города Кохтла-Ярве
В Ору проложат новые теплотрассы
9 мая в Нарве.9 мая в Нарве.
В Нарве и Силламяэ 9 мая отмечают шествием и концертами
Горящая прошлогодняя трава.Горящая прошлогодняя трава.
Ида-Вирумаа захлестнули пожары прошлогодней травы
Нарва. Иллюстративное фотоНарва. Иллюстративное фото
Сага с Нарвским музеем продолжается: 70 000 убытков его ресторана были покрыты из бюджета
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь
Мобильное приложение Taxify.Мобильное приложение Taxify.
Союз таксистов: Taxify пытается захватить весь рынок
Черемша.Черемша.
Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи
ЗА РУБЕЖОМ
Мун Чжэ Ин заявил, что построит новую нацию.Мун Чжэ Ин заявил, что построит новую нацию.
Президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
В Йемене началась эпидемия холеры
"АК" в Москве: искренность участников "Бессмертного полка" не вызывает сомнений
27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо – уже во второй раз за время президентской кампании, которую он ведет, открывая предвыборные штабы в регионах России.
Навальному прооперировали обожженный глаз в клинике Барселоны
В ходе маршей "Бессмертный полк" на Украине произошли стычки
Победа Макрона на президентских выборах во Франции.
Более 80% французов в Эстонии проголосовали за Макрона
ЭСТОНИЯ
Кен-Марти Вахер.Кен-Марти Вахер.
Юхан Партс пригласил Кен-Марти Вахера на работу в Люксембург

Депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Res Publica (IRL) Кен-Марти Вахер может возглавить бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.

Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин (слева) получил карту е-резидента Эстонии.Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин (слева) получил карту е-резидента Эстонии.
Канцлер МИДа Турции Умит Ялчин стал е-резидентом Эстонии
Один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.Один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.
Мать с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП в Пылвамаа
Тынис Аллик и Марко Кильк в суде.Тынис Аллик и Марко Кильк в суде.
Прокуратура начала уголовное расследование ИТ-фирмы Helmes в рамках дела о коррупции в PERH
Площадь Вабадузе.Площадь Вабадузе.
День Таллинна отметят крупнейшим флешмобом
Индрек Таранд (на переднем плане) и Тунне Келам не намерены обманывать избирателей.Индрек Таранд (на переднем плане) и Тунне Келам не намерены обманывать избирателей.
Европарламентарии Индрек Таранд и Тунне Келам пропустят муниципальные выборы
Таллиннский аэропорт шагает в ногу с мировыми трендами.Таллиннский аэропорт шагает в ногу с мировыми трендами.
Таллиннский аэропорт перейдет на автоматическую систему контроля безопасности
ЭКОНОМИКА
Экспорт и импорт бегут наперегонки.Экспорт и импорт бегут наперегонки.
В марте эстонский экспорт вырос на 14% в годовом сравнении
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Исследование: половина эстонских бизнесменов считают коррупцию широко распространенной
09.05
Объем вложений Банка Эстонии в облигации по программе ЕЦБ приблизился к 4 млрд евро
09.05
Во вторник Рийгикогу обсудит экономическую политику государства
08.05
Пассажиропоток Nordica в апреле вырос на 42%
08.05
Институт конъюнктуры: люди сильнее прочувствуют рост цен после долгой околонулевой инфляции
08.05
Tallinna Vesi выплатит в качестве дивидендов 10,8 млн евро
СПОРТ
В 2014 году В 2014 году
В среду определится второй финалист Кубка Эстонии: "Нарва Юнайтед" хочет дать бой "Инфонету"
Гандболисты Гандболисты
Гандболисты "Вильянди" выиграли первый матч серии плей-офф за третье место
Владимир Иванов проиграл фавориту.
Иванов уступил на турнире в Узбекистане украинцу Стаховскому
Мужская сборная Эстонии по волейболу.
Тренер: мужская сборная Эстонии стала востребованной в европейском волейболе
Айнар Леппянен.
Вице-президент ЭФС выступит в роли делегата УЕФА на полуфинале Лиги чемпионов
Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на 19 мест
Фристайлистка Келли Сильдару сломала ключицу
Фанаты таллиннской Фанаты таллиннской
Таллиннскую "Левадию" оштрафовали на 150 евро за поведение болельщиков
Анетт Контавейт на турнире в Мадриде.Анетт Контавейт на турнире в Мадриде.
Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA
КУЛЬТУРА
Бывшая Батарейная тюрьма.Бывшая Батарейная тюрьма.
Батарейную тюрьму может спасти только частный инвестор
Логотип фестиваля Логотип фестиваля
Бардин и Драгунский станут гостями литературного фестиваля "Прима Виста" в Тарту
Фестиваль Prima Vista - одна из культурных визитных карточек Тарту.Фестиваль Prima Vista - одна из культурных визитных карточек Тарту.
В Тарту открывается литературный фестиваль Prima Vista
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей не хочет видеть жилые дома на прилегающей территории
РАЗНОЕ
За последние десятилетия в эстонских морских акваториях было обнаружено более 1200 морских мин.За последние десятилетия в эстонских морских акваториях было обнаружено более 1200 морских мин.
В Минной гавани обезвредили мину времен Второй мировой войны
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Обвиняемая в жестоком обращении с лошадью может получить до года тюрьмы
Рейтинг ETV+ остается стабильным.Рейтинг ETV+ остается стабильным.
В апреле эфир ETV+ посмотрели 248 000 человек
Питон. Иллюстративное фото.Питон. Иллюстративное фото.
В Тарту спасатели поймали сбежавшего питона на балконе многоквартирного дома
Судно Судно
Таллинн продаст с молотка пассажирское судно "Юку"

Смотрите на ETV+
Радио 4

Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1935 и 1936.

Последние новости
09:57
В среду определится второй финалист Кубка Эстонии: "Нарва Юнайтед" хочет дать бой "Инфонету"
09:41
Стоимость компании Apple перевалила за 800 миллиардов долларов
09:24
В среду председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку
09:15
Президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
08:56
В апреле самым популярным телеканалом стал ETV, эфирный рейтинг ETV+ не изменился
08:13
В марте эстонский экспорт вырос на 14% в годовом сравнении
07:55
В Минной гавани обезвредили мину времен Второй мировой войны
07:43
Эстонских школьников по ошибке чуть не лишили одного учебного дня
07:16
Президент США Трамп уволил главу ФБР
07:07
Гандболисты "Вильянди" выиграли первый матч серии плей-офф за третье место
00:41
Джамала представила новую песню на сцене "Евровидения" в Киеве
00:09
Определились первые финалисты "Евровидения -2017" Обновлено
09.05
Первый полуфинал "Евровидения" открыла не Джамала, а украинский певец Monatik
09.05
В среду возможны осадки, +3.. +9
Полезно знать
Топ читаемости
09.05
В Таллинне и других городах Эстонии прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая Обновлено
00:09
Определились первые финалисты "Евровидения -2017" Обновлено
09.05
ФОТО: в Силламяэ прошел марш "Бессмертный полк" Обновлено
06.05
Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи
09.05
9 мая Сааремаа завалило снегом
09.05
Google не реагирует на письма из Рийгикогу
09.05
В Нарве и Силламяэ 9 мая отмечают шествием и концертами
09.05
ФОТО: в Нарве 9 мая отметили концертом на Петровской площади
09.05
В Киеве 9 мая шествие к монументу Неизвестному солдату прошло под усиленной охраной полиции
08.05
Завербованный российскими спецслужбами мужчина получил в Эстонии пять лет тюрьмы Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 09.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Днем облачно с прояснениями, местами мокрый снег или дождь.
В среду возможны осадки, +3.. +9
Эстония
Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.
Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах
Обновлено: 09.05
Иллюстративная фотография.
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь
Возложение венков павшим во Второй мировой войне.
Цахкна: вторая мировая война коснулась всех народов Европы
В Эстонии начинаются учения "Весенний шторм"
Иллюстративная фотография.
"АК+": Тартуский университет привлекает все больше иностранных студентов
Выставка
Выставка "Тайны тела" добралась до Тарту
За рубежом
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04