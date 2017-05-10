Стоимость компании Apple перевалила за 800 миллиардов долларов ({{commentsTotal}})
Капитализация Apple Inc. превысила 800 миллиардов долларов, поставщик iPhone стал первой компанией в истории, достигшей такой рыночной стоимости.
Акции Apple растут за счет ожиданий, что очередной iPhone, выпуск которого планируется на этот год, поможет компании вновь увеличить продажи.
С начала года акции Apple подорожали на треть и на 300 миллиардов долларов - за последние 12 месяцев. На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний - Amazon, Facebook, Google.
Акции Apple выросли 9 мая на 0,6% до 153,99 долларов. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 финансового года почти на 5%. В то же время в прошедшем квартале Apple сократила продажи iPhone на 1% - до 50,8 миллиона штук.
Редактор: Артур Тооман