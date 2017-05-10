В среду определится второй финалист Кубка Эстонии: "Нарва Юнайтед" хочет дать бой "Инфонету"

Вечером в среду, 10 мая, определится второй финалист Кубка Эстонии по футболу. Путевку за выход в финал разыграют столичный "Инфонет" и команда "Нарва Юнайтед".

Первым финалистом стала тартуская "Таммека", которая накануне вечером принимала команду "Пайде" и сумела добиться непростой победы. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели. А в серии пенальти точнее были тартусцы — 4:2, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

За вторую путевку в финал поборются чемпион Эстонии "Инфонет" и представитель второй лиги (по сути четвертого по силе дивизиона) "Нарва Юнайтед". Как подчеркнул наставник нарвитян Александр Дмитриев, команда имеет любительский статус, а это при игре в рабочий день создает дополнительные трудности.

"Поскольку многие наши футболисты работают, то в рабочий день приехать на матч в Таллинн к 18 часам - это тяжело. Посмотрим, удастся ли собрать оптимальный состав. Но в любом случае мы намерены дать бой "Инфонету". Будем биться. Понятно, что "Инфонет" - явный фаворит, но если вдруг нам удастся забить первыми, то все возможно", - рассказал Дмитриев.

По словам главного тренера "Инфонета" Александра Пуштова, при игре с менее классным соперником чрезвычайно важно суметь правильно настроить команду.

"Тренерский штаб внушает футболистам, что уважать надо любого соперника. К тому же в составе нарвитян не мало игроков, которые выступали в высшей лиге. Ряд нарвских футболистов весной стали чемпионами Эстонии по футзалу. Эти ребята умеют играть и желания показать себя у них хоть отбавляй. Думаю, что нас ждет интересный матч", - сказал Пуштов.

Полуфинал Кубка Эстонии по футболу между "Инфонетом" и командой "Нарва Юнайтед" пройдет на стадионе на улице Пунане в столичном районе Ласнамяэ и начнется в 18:00.