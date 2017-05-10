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Правительство Эстонии изменит акциз на упаковку ({{commentsTotal}})

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Контейнер для упаковки Автор: ERR
Экономика
Экономика

Правительство Эстонии 10 мая передало в парламент поправки к закону об акцизе на упаковку. Пластиковая и стеклянная тара подорожают, бумажная и деревянная - подешевеют.

Правительство объяснило необходимость изменения акцизов на упаковку тем, что существующие правила не привели к улучшению экологической ситуации. Собираются повысить акциз на стеклянную тару и пластиковые пакеты, потому что их больше всего используют, и они больше всего наносят вреда природе.

Сейчас акцизная ставка на стеклянную тару составляет 0,6 евро за кг, по новым правилам она будет составлять 0,8 евро за кг. Сейчас акцизная ставка на пластиковую тару составляет 2,5 евро за кг, будет 3 евро за кг.

При этом правительство предлагает снизить акциз на бумажную и деревянную тару, поскольку они оказывают более низкое воздействие на окружающую среду.

Сейчас акцизная ставка на бумажную упаковку составляет 1,2 евро за кг, будет 0,8 евро за кг. Акцизная ставка на деревянную тару составляет 1,2 евро за кг, будет 0,3 евро за кг.

Кроме изменения акцизных ставок, правительство хочет изменить правила собирания этого налога, чтобы уменьшить административную нагрузку государства. Сейчас почти все, что получает государство, уходит на то, чтобы контролировать сбор этого акциза.

Новые акцизы правительство планирует ввести с января 2018 года.

Редактор: Артур Тооман



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