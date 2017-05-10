Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине

Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время демонстрации по случаю 9 мая.

Директор украинского представительства Amnesty International Оксана Покальчук назвала недопустимыми задержание мирных граждан и запрет советской символики, передает в среду, 10 мая, Би-би-си.

"Такие меры не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но, наоборот, сближают с ними нас и страну", - сказала Покальчук.

В Amnesty International считают, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, нарушает право на свободу выражения мнения, а задержание участников мирных акций - это шаг к ограничению свободы слова и собраний со стороны украинских властей.

В организации потребовали освободить всех задержанных демонстрантов и расследовать случаи применения силы на прошедших 9 мая акциях.