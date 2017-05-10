За последний месяц число сделок с недвижимостью сократилось в Эстонии на треть

В крупнейших городах Эстонии в апреле было совершено 1 065 сделок с квартирной собственностью, что почти на треть меньше, чем в марте.

Индекс компании Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился в апреле на 1,3%, и взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 279 евро за квадратный метр, сообщила в среду, 10 мая, пресс-служба Pindi Kinnisvara.

В марте, по уточненным сведениям, данная величина равнялась 1 296 евро/м².

Если в марте 2017 года в крупнейших городах было заключено 1 548 сделок с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок понизилось до 1 065. Для сравнения: в апреле 2016 года были совершены 1 152 сделки с квартирной собственностью.

По сравнению с пиком цен, отмеченным в декабре 2016 года, средняя стоимость жилья снизилась на 10%. В сравнении же с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро за квадратный метр), в апреле цены были на 105 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах, а также в Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью.