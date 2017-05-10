Принимающие на работу беженцев предприятия получат поддержку от государства

В Эстонии работодателям, которые будут брать на работу получивших международную защиту беженцев, планируют выплачивать дотацию на зарплату.

Об этом в среду, 10 мая, сообщил Postimees, отметив, что дотация на зарплату составит до 50% от заработной платы, но не больше, чем минимальная зарплата по стране.

Дотацию платят в течение первого рабочего года.

Касса страхования от безработицы прогнозирует в виде расходов на новую услугу в этом и в следующем году около 235 000 евро. 85% этой суммы поступит из Европейского социального фонда.