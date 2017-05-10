Реформа трудоспособности оставит людей с профзаболеваниями без компенсаций

В результате реформы трудоспособности люди с профессиональными заболеваниями, а также те, кто пострадал в несчастном случае на производстве остаются без компенсаций.

В связи с нововведениями Касса страхования от безработицы больше не определяет процент потери трудоспособности имеющих профзаболевания людей, а без процента, в свою очередь, нельзя доказать причину нетрудоспособности, в результате чего человек зачастую остается без компенсаций от работодателя, пишет портал err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

По мнению Союза людей, страдающих профзаболеваниями, в сложившейся ситуации необходимо ввести страхование от несчастных случаев на производстве и от профзаболеваний, которое за 24 года до сих пор не успели утвердить на законодательном уровне.

Руководитель отдела трудовой среды Министерства социальных дел Сейли Судер отметила, что в связи со вступлением в силу реформы трудоспособности, обязанность работодателя покрывать ущерб от несчастных случаев на производстве не изменилась.

По словам Александра Нукка, члена правления Союза людей, страдающих профзаболеваниями, без процента потери трудоспособности у работника отобрали юридическую возможность доказать ущерб здоровью, возникший в результате несчастного случая на производстве, а следовательно, больше нет возможности получить компенсацию.

Таким образом, для получения компенсации у пострадавшего нет иного выхода, кроме как обращаться в суд, что весьма затратно и требует много времени.

По словам Нукка, сейчас как никогда важно разработать закон о страховании от подобных случаев, это дало бы чувство уверенности как работнику, так и работодателю, а интересы обеих сторон в случае несчастного случая были бы защищены.

При этом Судер отмечает, что в Эстонии уже действует система государственного соцстрахования, а должно ли государство компенсировать дополнительные расходы и в каком размере — вопрос для обсуждения.

Министерство социальных дел анализирует разные возможности решения вопроса, поскольку покрытие дополнительных расходов требует и дополнительных средств.