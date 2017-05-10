Правительство выделило почти 2 млн евро ферме по разведению лошадей в Тори

На заседании кабинета министров Эстонии было решено выделить из резервного фонда реформы собственности почти 2 млн евро для восстановления и развития центра по разведению лошадей в Тори.

"Решение о финансировании центра в Тори позволит сохранить в Эстонии один из главных комплексов, где занимаются коневодством", - отметил министр по делам сельской жизни Тармо Тамм.

Министр добавил также, что это историческое решение, которое рассчитано именно на будущее, потому что независимо от того, кто управляет государством, старейшая ферма по разведению лошадей в Тори, которой насчитывается 160 лет, всегда была в поле зрения государственных мужей. "Сегодня мы можем быть уверены в том, что эта традиция сохранится и принятое правительством решение поможет дать толчок для развития коневодства в Эстонии", - добавил министр Тамм.