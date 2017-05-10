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В апреле безработица в Эстонии снизилась по сравнению с мартом на 4,4% ({{commentsTotal}})

Зал обслуживания Кассы по безработице.
Зал обслуживания Кассы по безработице. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

Показатель зарегистрированной безработицы в апреле по сравнению с мартом снизился в процентном соотношении на 4,4%. По состоянию на конец апреля в стране было 31 005 зарегистрированных безработных или 4,8% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 8166 человек с пониженной трудоспособностью.

"В апреле мы передали самое большое за все время количество предложений о работе, в то же время численность зарегистрированных безработных снизилась на 1426 человек. Это означает, что предприятиям все сложнее находить подходящих работников – в этом вопросе касса по безработице может поддержать работодателей новыми услугами, которые вступили в силу с 1 мая. Прежде всего это пособие на организацию обучения, направленное на повышение квалификации новых работников в соответствии с потребностью работодателя, или на повышение квалификации имеющихся работников для адаптации к изменениям", – отметил председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.

Самая высокая безработица по-прежнему в Ида-Вирумаа

В апреле самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (10,8%) и Валгамаа (8,4%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,4%). В конце апреля большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), квалифицированные рабочие и ремесленники (19%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

В течение апреля в кассу по безработице было добавлено на 6% больше новых предложений о работе, чем в прошлом месяце, и на 10% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В течение месяца было добавлено 5968 новых предложений о работе, из которых 58% было добавлено через портал кассы по безработице (www.tootukassa.ee). В течение месяца общее число переданных рабочих мест составило 12 557. Больше всего предложений было для работников сферы торговли и услуг (26%), квалифицированных рабочих и ремесленников (23%) и для неквалифицированных рабочих (19%).

В апреле с помощью кассы по безработице нашли работу или занялись предпринимательством 4258 человек (в их числе 706 человек с пониженной трудоспособностью).

Касса по безработице выплатила в апреле страховое возмещение по безработице 10 886 безработным или 30% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 430 евро, и всего на возмещения было выплачено более 4,2 млн евро. Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в апреле 7715 человек или 21% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в апреле было назначено 430 лицам. Средний размер назначенного в апреле возмещения составил 1678 евро, и общая сумма возмещений составила более 757 000 евро.

Возмещение по причине неплатёжеспособности работодателя касса по безработице назначила в апреле 26 лицам. Средний размер назначенного возмещения составил 2657 евро и на возмещения было выплачено в апреле более 102 000 евро.

В апреле было подано 4557 ходатайств об оценке трудоспособности. Пособие на трудоспособность выплатили в апреле 10 821 человеку на общую сумму почти 2,6 млн евро. На основании ходатайств работодателей возместили социальный налог за 21 002 работника с пониженной трудоспособностью. В апреле сумма выплаченного за работодателей социального налога составила немного меньше 2,9 млн евро.

Редактор: Ирина Киреева



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