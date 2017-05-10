Рейтинг партий: популярность IRL в мае упала ниже избирательного барьера

Популярность партии Cоюз Отечества и Res Publica (IRL) упала до 4%, что ниже порога прохождения в Рийгикогу, следует из опроса, проведенного Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.

Если бы завтра проходили парламентские выборы, за IRL проголосовали бы 4% респондентов, тогда как в апреле – 8%, передает ERR Uudised.

У Центристской партии также за месяц снизилась поддержка потенциальных избирателей. В мае партию поддержали 26% респондентов, что стало самым низким показателем с тех пор, как ее в ноябре 2016 года возглавил Юри Ратас. В апреле центристов поддерживали 30% избирателей.

Популярность Партии реформ в мае практически сравнялась с центристами, реформистов поддержали 25% респондентов. В апреле этот показатель был 20%.

Популярность Консервативной народной партии (EKRE), Социал-демократической и Свободной партии в мае по сравнению с апрелем изменилась не столь существенно: EKRE в мае поддержали 14% (в апреле 13%), SDE – 12% (11%), Свободную партию – 8% (7%).

Непарламентскую партию "Зеленые Эстонии" в мае поддержали 3%, в апреле – 2% респондентов.

Опрос Turu-uuringute AS проходил с 25 апреля до 9 мая. В нем участвовали 1001 респондент.