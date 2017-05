ВИДЕО: Юлия Самойлова выступила в Крыму в честь Дня победы

Самойлова исполнила песни "Молитва", "Да здравствует мир", "I Will Always Love You", "Новый день", "Соловьи", "Стена", "День Победы", а также подготовленную для конкурса "Евровидение" песню "Flame is Burning", передает портал progoroduhta.ru.

Видео с выступления певицы в Севастополе 9 мая:

Напомним, что в этом году впервые за многие годы Россия не принимает участия в "Евровидении" в связи с тем, что власти Украины отказались впустить в страну Юлию Самойлову из-за ее предшествующих концертов в Крыму, Россия отказалась найти ей замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт. Более того, обеим странам теперь грозит штраф или отстранение от участия в конкурсе в связи с нарушением его устава.