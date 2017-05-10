Со следующего вторника меняется организация движения на таллиннской развязке в Хааберсти

Со вторника, 16 мая, в Таллинне меняется организация движения на круговой развязке в Хааберсти, на Палдиском шоссе и улице Раннамыйза.

Со схемой движения можно ознакомиться на сайте Таллинна, передает "Раэпресс".

В связи с прокладкой техносетей и пешеходных переходов будут перекрываться для движения транспорта некоторые ряды проезжей части, хотя минимально по одному ряду возможность проезда будет обеспечиваться.

На улице Эхитаяте организация движения меняться не будет.

Нынешние ограничения для движения транспорта на круговой развязке, Палдиском шоссе и улице Раннамыйза будут действовать до первой недели июля, после чего начнется следующий этап реконструкции перекрестка.

Водителей и пешеходов просят соблюдать указания временных средств организации движения, выбирать объездные маршруты и извинить за причиняемые неудобства, которые с лихвой окупятся после завершения реконструкции.