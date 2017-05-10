Студенты собирали деньги на ремонт помещений для воспитанников детского дома в Кохтла-Ярве

В Таллинне, Тарту и Кохтла-Ярве 5 мая студенты ходили по квартирам и собирали средства на ремонт квартир, где поселят семьи с детьми из Кохтла-Ярвеского детского дома. Это последний детский дом старого типа в Эстонии.

Два года назад власти Кохтля-Ярве приняли решение расформировать последний классический детский дом в Эстонии. "Детские дома, где дети живут большими группами, недружелюбны к ним, поэтому их расформировывают. В Кохтла-Ярве находится последний такой дом в Эстонии", - сказала советник по правам детей организации SOS-lasteküla Юлия Коваленко в интервью "Радио 4".

Эта организация занимается внедрением системы детских деревень, где в домах живут не более шести детей вместе с "мамами" и "папами", по всей Эстонии. Подобную систему внедряют и в Кохтла-Ярве.

"В Кохтла-Ярве была проблема найти подходящее жилье. Там не так много квартир площадью более 100 квадратных метров. Сейчас этот вопрос решен и первая семья должна поселиться уже 1 июня", - добавила Коваленко.

Правда, вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Нина Алексеева сообщила порталу rus.err.ee, что с организацией SOS-lasteküla пока заключен только договор о намерениях, город еще никакокго имущества ей не передавал.

Согласно договоренности, город покупает жилье в Ярвеской и Ахтмеской частях Кохтла-Ярве. "На данный момент город купил одну квартиру и дом, еще по одной квартире идут переговоры. На эти цели из бюджета выделено 70 000 евро. Организация SOS-lasteküla обязалась отремонтировать это жилье и возьмет на себя его обслуживание, а также подготовит персонал", - пояснила Алексеева.

Всего планируется расселить 25 детей из детского дома в Кохтла-Ярве. В доме будут проживать две семьи, в квартирах - по одной. Еще четырех детей возьмет к себе опорная семья.

Закрыть старый детский дом в Кохтла-Ярве планируется в 2018 году.