Рига забирает себе транзит между Китаем и ЕС

Транспортно-логистическая компания GEFCO в сотрудничестве с VAS Latvijas dzelzceļš и AS Transcontainer организовала мультимодальные грузоперевозки по длинному маршруту — из Германии в Китай. Из Рижского порта контейнеры будут отправляться в КНР поездами через Россию. В ноябре 2016 года пробный поезд из Китая дошел до Риги.

Первый состав выxодит из Риги в восточном направлении 10 мая, сообщает GEFCO. В компании надеются, что новое направление сухопутных грузоперевозок поможет найти конкурентоспособные решения для развития.

Доставка из Риги по континенту позволит уложиться в 14-16 дней, что значительно быстрее, чем морским транспортом, сообщает rus.lsm.lv.

Проект освоения нового маршрута реализуется и координируется в сотрудничестве нескольких представителей транзитной отрасли. Поставку контейнеров под грузы в Германию и ж/д оснащение в Риге обеспечивает AS Transcontainer, а GEFCO Baltic в Риге обеспечивает морские перевозки, перевалку грузов и доставку до Китая. Проект поддерживают VAS Latvijas dzelzceļš (LDZ) и Российские железные дороги (РЖД).

В перспективе, когда клиенты убедятся, что "Новый Шелковый путь" действительно позволяет сократить время транзита, не теряя качество сервиса, компания будет способна организовать и грузоперевозки в обратном направлении — из Китая в Европу, прогнозирует гендиректор GEFCO Baltic Мартинас Кершис.

Тестовый поезд с контейнерами из китайского порта Йиву в Ригу пришел в ноябре 2016 года. Второй поезд из Китая, который ждали в начале 2017 года, так и не пришел.