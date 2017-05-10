Сибул о низком рейтинге IRL: наши избиратели не понимают принятых в экономике решений

Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул, комментируя низкий рейтинг своей партии, сказал, что IRL не смогла объяснить своим избирателям решения, принимаемые в экономической и денежно-кредитной политике. Также на рейтинге сказалось и обсуждение в СМИ внутриполитических разногласий в партии.

"В экономической и денежно-кредитной политике принимаются решения, которые не понятны нашим избирателям. Мы не смогли доходчиво объяснить, что эти решения были компромиссами для того, чтобы поддержать в Эстонии семьи, эстонский язык и культуру. Это та причина, почему мы находимся в этой коалиции", - так прокомментировал Сибул низкий рейтинг своей партии радионовостям ERR.

Вторая причина падения популярности партии, по словам Сибула, в том, что в СМИ активно обсуждались разногласия в партии, связанные с выбором нового председателя.

Сибул добавил, что у нового лидера партии будет возможность сформулировать свои идеалы и восстановить доверие избирателей.

Популярность партии Cоюз Отечества и Res Publica (IRL) упала до 4%, что ниже порога прохождения в Рийгикогу, следует из опроса, проведенного Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.