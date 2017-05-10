В четверг по всей Эстонии пройдет Благотворительная эстафета для детей и молодежи

Завтра, в четверг, 11 мая, в 25 местах по всей Эстонии соберется рекордное число детей - 12 000 - чтобы пробежать проходящую в 12-й раз эстафету. Участники эстафеты призывают всех подумать об утративших способность двигаться детях и помочь им.

В Таллинне Эстафета начнется в 14 часов перед президентским дворцом в Кадриорге. Старт дадут Ксения Балта и восьмилетний Алеша, на лечение которого в этом году собирает деньги Благотворительная эстафета. Забег откроет президент Керсти Кальюлайд, которая также присоединится к юным участникам эстафеты.

По словам одного из организаторов Благотворительной эстафеты Эрика Палласе, в этом году в ней участвует рекордное число детей. "Идея эстафеты заключается в том, чтобы дать молодым людям возможность почувствовать радость движения и здорового образа жизни, а также продемонстрировать им важность благотворительности. Нам очень приятно, что для многих молодых людей эстафета уже стала ежегодной традицией: участвуя в ней, они вносят свой моральный вклад в лечение сверстников, потерявших способность двигаться в результате несчастного случая или болезни", - сказал Палласе.

Эстафета является крупнейшим в Эстонии спортивным мероприятием для детей и молодежи. В этом году она пройдет в 25 местах по всей Эстонии. Впервые эстафета проводится на Муху, в Пеэтри, Тырва, Вярске и Виймси; уже не в первый раз дети будут бегать эстафету в Элва, Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Кохтла-Ярве, Курессааре, Кярдла, Нарве, Отепя, Пайде, Пярну, Раквере, Рапла, Силламяэ, Таллинне, Тарту, Тойла, Валга, Вильянди и Выру.

В этом году сбор средств проводится на лечение 8-летнего Алексея и 17-летнего Матса. Сам Матс раньше участвовал в эстафете для помощи другим детям, но три года назад в результате остановки сердца он утратил двигательные, зрительные и речевые функции. Алексей утратил двигательные функции после перенесенной осенью болезни. Обоим мальчикам нужна реабилитационная терапия в большем чем обычно объеме. Пожертвования поддержат непрерывное лечение детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре. Треть собранной суммы пойдет на поддержку лечения в этом центре других детей с нарушениями двигательной функции.

Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию 7 евро.