В первом чтении за отклонение проекта поправки к законам о защите животных и охране природы проголосовали 49 депутатов Рийгикогу, поддержали изменения 24 парламентария, один воздержался, а 18 не участвовали в голосовании.

Законопроект предусматривал запрет на содержание животных исключительно или преимущественно с целью производства пушнины, а также их селекцию и разведение исключительно или преимущественно с целью производства пушнины. Запрет должен был вступить в силу 1 января 2028 года.

Законопроект инициировали 14 депутатов — Барби Пильвре, Марианне Микко, Харди Вольмер, Ханнес Хансо, Райнер Вакра, Инара Луйгас, Хеймар Ленк, Лаури Луйк, Хейди Пурга, Эйки Нестор, Оудекки Лооне, Яанус Карилайд, Ээрик-Нийлес Кросс и Лийна Керсна.