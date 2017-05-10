В Эмари приземлились польские самолеты-штурмовики для участия в учениях "Весенний шторм"

В среду на авиабазе Эмари приземлилось подразделение ВВС Польши, в состав которого входят четыре самолета-штурмовика Su-22.

По словам главы штаба ВВС Эстонии полковника-лейтенанта Тоомаса Суси, главная задача прибывших самолетов заключается в том, чтобы оказывать поддержку участвующим в учениях "Весенний шторм" (Kevadtorm) подразделениях сухопутных войск, сообщил главный штаб Сил обороны.

"Авиационное подразделение и подразделения сухопутных войск в ходе учений интегрируют в единое мобильное подразделение, обладающее значительной огневой мощью", - сказал Суси.

Во время учения польские самолеты также можно будет увидеть в окрестностях Тапа, где они будут совершать полеты на низкой высоте. Там они будут отрабатывать нападение на зенитно-ракетное подразделение.

Кроме польских штурмовиков в Kevadtorm участвуют прибывшие во вторник в Эмари и принадлежащие США вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk. В учениях участвуют также реактивные учебные самолеты ВВС Эстонии L-39 и вертолеты R44, а также истребители F-18 Hornet дислоцированного в Эмари испанского подразделения. При возможности участие также примут истребители F-16 дислоцированного на Шяуляйской авиабазе в Литве польского подразделения.

Su-22 ВВС Польши — летающий на сверхзвуковой скорости модернизированный штурмовой самолет советского производства, предназначенный главным образом для нападения на наземные объекты. В состав боевого оснащения самолета входят две скорострельные пушки 30-мм калибра и разнообразные ракеты типа воздух-земля и бомбы. Для самообороны Su-22 использует ракеты воздух-воздух.