ВИДЕО: полиция с помощью "ежа" остановила автомобиль с пьяным водителем за рулем

Погоня, бросок под колеса автомобиля "ежа" – так завершилось в Тартумаа задержание автомобиля, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Центр тревоги получил сообщение о том, что от дома в поселке Эрала отъехал автомобиль Opel, за рулем которого может находиться человек в состоянии наркотического опьянения.

На сайте youtube размещен ролик с задержанием водителя:

Полицейский патруль попытался остановить автомобиль, но водитель не отреагировал на сигнал полиции. Автомобиль был остановлен на шоссе Тарту-Йыгева-Ааравате, для чего стражу порядка пришлось бросить под колеса мчавшейся машины "ежа".

Водитель вел себя агрессивно, отказывался пройти проверку. В итоге его задержали и установили, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и под воздействием наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.