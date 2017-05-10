Денис Драгунский на фестивале "Прима Виста": у меня очень много историй, рассказов, сюжетов

На тартуский литературный фестиваль "Прима Виста" (Prima Vista) прибыли именитые гости из России - мультипликатор Гарри Бардин и писатель Денис Драгунский. В ближайшие дни оба гостя представят тартуской публике свои новейшие произведения и проведут публичные лекции, передает "Актуальная камера".

Русскоязычная программа международного литературного форума "Прима Виста" в этом году сконцентрирована не только на литературе - одним из хедлайнеров стал легендарный российский мультипликатор Гарри Бардин. В Тарту он привёз свой последний мультфильм "Слушая Бетховена". По словам автора, это произведение однозначно перекликается с сегодняшней российской действительностью.

"Как сказал мне мой внук, ну что ты всё политические делаешь фильмы, ты же можешь делать прикольные, смешные. Я говорю - но мне сейчас не смешно. - Ну а чего тебе не хватает? - Я говорю, мне не хватает свободы. Вот я и сделал этот фильм "Слушая Бетховена" - это о свободе, ну, чего в России сегодня становится всё меньше и меньше", - рассказал режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин.

Новую работу Гарри Бардина можно будет увидеть на его творческом вечере в Тартуском музыкальном училище имени Эллера завтра, в 18 часов.

Ещё одно известное имя на нынешней "Прима Висте" - Денис Драгунский. Прототип "Денискиных рассказов", написанных его отцом, Виктором Драгунским, сам стал писателем уже в зрелом возрасте. Денис Драгунский прославился в первую очередь в малой прозе.

"Я начал писать, когда мне было 57 лет... Знаете, есть такая история - когда птицу спросили, почему твои песни такие короткие, она сказала - у меня их много и я хочу спеть их все. Понимаете, у меня очень много историй, рассказов, сюжетов, происшествий, мыслей, и я хочу побольше рассказать - успеть, что называется. Поэтому я пишу коротко", - пояснил писатель Денис Драгунский.

Творческий вечер Дениса Драгунского пройдёт в пятницу, 12 мая, в Тартуской городской библиотеке.