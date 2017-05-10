Актуальная камера 10.05.2017 (18:00)

Если на материковой части Эстонии погода 10 мая в основном солнечная и сухая, хотя и прохладная, то на Сааремаа все еще лежит снег, выпавший 9 мая.
Депутаты пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.
Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул, комментируя низкий рейтинг своей партии, сказал, что IRL не смогла объяснить своим избирателям решения, принимаемые в экономической и денежно-кредитной политике. Также на рейтинге сказалось и обсуждение в СМИ внутриполитических разногласий в партии.